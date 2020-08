Predsednik republike obiskal otroke, mladostnike in družine na letovanju Slovenske karitas

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Portorožu obiskal otroke in mladostnike, ki so tam na letovanju.Predsednik republike se je najprej sestal z mladostniki, udeleženci programa Počitnice Biserov, ki so ga ob prihodu presenetili, zapeli in zaplesali so svojo himno, himno Biserov. Andreja Urh, voditeljica tedna mladostnikov, je predstavila vsebine in programe letovanja ter prilagoditve, ki so jih morali sprejeti zaradi koronavirusne bolezni.Predsednik Pahor je pozdravil mladostnike, prostovoljcem pa izrekel zahvalo in hvaležnost za vse, kar počnejo, da lahko mladostniki uživajo letovanje in mladost. Sledil je pogovor, mladi pa so predsedniku Pahorju zastavili številna zanimiva vprašanja.“Nekdo mi je v času mladosti rekel nekaj, kar me spremlja celo življenje: Vedi, da je vedno nekdo, ki računa nate.” S to mislijo je predsednik Pahor zaključil svoj obisk.Foto: STA/Nebojša TejićNato je predsednik Pahor v Sončni hiši obiskal še socialno ogrožene družine, ki letujejo tam. Ogledal si je ustvarjalne delavnice in se ob tem zadržal v pogovoru z družinami. Zahvalil se je vsem, ki negujejo dolgo tradicijo tega letovanja, saj je za otroke neprecenljive vrednosti. Otroci so predsedniku podarili risbice, on pa jim je obljubil, da si jih bodo lahko ogledali v otroškem kotičku v Predsedniški palači.Obe letovanji že več kot 25 let prireja Slovenska karitas.Foto: STA/Nebojša TejićFoto: STA/Nebojša Tejić