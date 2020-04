Predsednik Pahor obiskal stanovalke in stanovalce Doma na Krasu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal stanovalke in stanovalce Doma na Krasu - posebnega socialno varstvenega zavoda, v katerem so nastanjeni stanovalci s težavami v duševnem zdravju in stanovalci z intelektualnimi ovirami.Matjaž Prelc, direktor doma, je predsedniku Pahorju napisal pismo, ker ga je “navdihnilo dnevno neporočanje o posebnih in kombiniranih socialnih varstvenih zavodih v Republiki Sloveniji in nehote se daje vtis, da ljudi in zavodov, ki izvajamo institucionalno varstvo za potrebe najbolj ranljive skupine, pri nas.” Predsednik Pahor se je na podlagi pisma odločil za obisk doma, ki že od februarja, še preden so za to dobili navodila in priporočila ustreznih institucij, izvaja vse potrebne aktivnosti za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni.Obisk predsednika Pahorja v domu izraža pozornost in zahvalo za predano delo zaposlenih in njihovo skrb za stanovalce ter upoštevanje ukrepov. “Človeštvo koronavirusa še ni premagalo. To terja čas, od nas pa potrpežljivost,” je dejal predsednik republike in pozval, da smo eden z drugim strpni in srčni, saj se bodo naša življenja spremenila. “Odločilne bodo človeške vrednote, razumevanje. Brez tega se skozi to obdobje ne bomo prebili,” je nagovor stanovalcem preko megafona zaključil predsednik republike.Vodstvu doma in zaposlenim pa je predsednik Pahor izrekel besede hvaležnosti in občudovanja, da so z ukrepi poskrbeli, da se virus med stanovalci ni razširil, in obisk zaključil v želji, da tako tudi ostane.Foto: Nebojša Tejić / STA