Predsednik republike v Kotljah na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku in 70. obletnici smrti Prežihovega Voranca

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil prireditve Občine Ravne na Koroškem ob slovenskem kulturnem prazniku in 70. obletnici smrti Prežihovega Voranca.Z udeležbo na današnji prireditvi v Kotljah je predsednik Pahor zaokrožil ciklus lokalnih, regionalnih in državnih proslav, ki so slavile kulturo, začenši s prireditvijo v Črnomlju.V nagovoru je predsednik Pahor poudaril pomen kulture za našo narodno identiteto in razvoj, zlasti pa pomen jezika in njegovega ohranjanja v pogojih multikulturne globalne družbe. Izpostavil je prispevek kulture in kulturnikov za nastanek naše države.Današnja kulturna prireditev se je imenitno povezala z obeleževanjem 70. obletnice smrti Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca. Predsednik Pahor je zato omenil njegova pisanja o trudu za Koroško po prvi svetovni vojni in izrazil veselje nad skupno obeležitvijo 100. obletnice koroškega plebiscita, za katero sta se dogovorila z avstrijskim predsednikom in prijateljem Alexandrom Van der Bellnom. Skupno obeležitev predsednik Pahor vidi kot sporočilo zavezanosti trajnemu miru in skupni evropski domovini.Foto: Anže Malovrh / STA