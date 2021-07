Predsednik Pahor in Holger Knaack o Sloveniji in svetu brez plastike

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel dosedanjega predsednika Rotary International Holgerja Knaacka. Sprejema sta se udeležila tudi dosedanji guverner Rotary Slovenija dr. Iztok Seljak in asistent guvernerja za okolje Janez Podobnik.Gospod Knaack se je predsedniku republike zahvalil za podporo, ki jo je predsednik izkazal gibanju adijoplastenka.si, ki ga je Rotary Slovenija predstavil na Bledu pred mesecem dni. Ob tem je dodal, da gre za izjemen poslovni model, za socialno inovacijo, ki bo prispevala k rešitvi globalnega okoljskega problema odlaganja plastike za enkratno uporabo v naravo.Predsednik republike je povedal, da je urad predsednika, tudi ob spodbudi njihovega projekta, že postal ‘urad brez plastenke’, do konca leta pa si bo prizadeval odpraviti iz svoje rabe tudi vso plastiko za enkratno uporabo. S tem želi predsednik Pahor pokazati osebno zavezanost in tudi s sodelavci v Uradu predsednika Republike Slovenije prispevati k varovanju okolja. Sogovornike je seznanil z delovanjem Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije. Odbor deluje od novembra 2019 in s podajanjem priporočil odločevalcem prispeva k oblikovanju slovenske podnebne politike in trajnostnemu razvoju.Pobuda za gibanje Adijoplastenka.si je nastala v okviru Rotary Slovenija. Cilj gibanja je, da bi Slovenija v prihodnjih 5 letih postala prva država na svetu brez uporabe plastenk za enkratno uporabo.Foto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA