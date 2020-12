Predsednik Pahor je tradicionalno na silvestrski dan obiskal dnevni center za brezdomne v Ljubljani, ki deluje v okviru društva Vincencijeve zveze dobrote

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je tradicionalno na silvestrski dan obiskal dnevni center za brezdomne v Ljubljani, ki deluje v okviru društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote.Zaposlenim ter prostovoljkam in prostovoljcem se je zahvalil za trud in požrtvovalnost, ki ju skozi celo leto namenjajo brezdomnim. “Ohranite toplo srce in dobroto, mnogi se zanesejo na vas,” jim je dejal.Foto: Daniel Novakovič/STA