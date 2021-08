Predsednik republike je ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva priredil sprejem za člane Senata Združenih držav Amerike, ki so obiskali Slovenijo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, ob dnevu slovensko-ameriškega prijateljstva, v parku Vile Podrožnik priredil sprejem za člane Senata Združenih držav Amerike, ki so obiskali Slovenijo. Na obisku v Sloveniji so senatorji Richard Shelby, Mike Crapo, John Cornyn, Deb Fischer, John Kennedy in Roger Marshall.Zbrane sta nagovorila predsednik republike Borut Pahor in vodja delegacije, ameriški senator Richard Shelby.Slovesnosti so se udeležili predstavniki gospodarskega, znanstvenega, kulturnega in športnega področja, ki si prizadevajo za prijateljstvo med državama. Glasbeni program je pripravila Hannah Mancini.Predsednik Pahor se je pred slovesnostjo sestal s člani Senata Združenih držav Amerike.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA