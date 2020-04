Predsednik Pahor obiskal stanovalce in zaposlene v DSO Naklo, ki so skupaj uspešno preprečili širitev virusa v domu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na povabilo župana Občine Naklo Ivana Megliča danes obiskal stanovalce in zaposlene v Domu starejših občanov Naklo, ki so po dveh okužbah v domu skupaj uspešno preprečili širitev novega virusa med stanovalci in zaposlenimi.Predsednik republike se je stanovalcem in zaposlenim zahvalil za prijetno dobrodošlico v domu in jim izrekel iskreno pohvalo za junaštvo, ki ga izkazujejo v času epidemije. Ob tem je izrazil sočutje do vseh stanovalk in stanovalcev, ki so se kljub osamljenosti in ločenosti od svojih bližnjih pogumno zoperstavili sedanjim razmeram. Pri tem so jim v pomoč vodstvo doma in osebje, ki jim je predsednik Pahor izrazil občudovanje, ker so uspešno preprečili širitev virusa v domu.“Vse izkušnje, ki smo jih pridobili v tem času, bomo še potrebovali,” je dejal predsednik republike in ob tej priložnosti poudaril, da se moramo iz pridobljenih izkušenj naučiti čim več, da bomo morebitni drugi val širitve okužbe lažje premagovali. Posvaril je pred podcenjevanjem problemov, s katerimi se bomo še morali soočiti, vendar je ocenil, da Slovenci dobro sodelujemo in da bomo skupaj znali rešiti probleme v svoj prid. "Hvala za vaš prispevek k temu, da probleme rešujemo skupaj. Kar tako naprej in vse bo še dobro," je z besedami optimizma nagovor sklenil predsednik Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STAV imenu zaposlenih in stanovalcev se je predsedniku za obisk zahvalil direktor doma Matej Križanič. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da so ob dveh okužbah v domu na začetku epidemije uspeli zaustaviti nadaljnjo širitev virusa, ki je v dom vnesel tudi veliko sprememb v razmišljanju. Kot je dejal direktor, so se stanovalci in zaposleni v tem času še bolj povezali in lepo sodelujejo. Ivan Meglič, župan Občine Naklo, se je navzočim zahvalil za razumevanje ukrepov za preprečevanje širitve virusa, posebne besede zahvale pa je namenil zaposlenim, štabu Civilne zaščite in vsem, ki v času epidemije nesebično pomagajo ljudem.Odkar je bila v Sloveniji pred mesecem dni razglašena epidemija, je bil to deveti obisk predsednika republike Boruta Pahorja v domovih za ostarele. Predsednik republike se je za te obiske odločil, ker meni, da v teh dneh predvsem starejši v domovih za ostarele, ločeni od svojih bližnjih in svojcev, potrebujejo upanje in zavedanje, da niso sami in pozabljeni. V teh časih potrebujemo sočutje in solidarnost, saj bomo le tako lahko skupaj, čeprav narazen, epidemijo preživeli kot skupnost, je prepričan. Obiski obenem pomenijo pomemben vir informacij o tem, kako epidemijo doživljajo stanovalci, zaposleni in vodstva domov za ostarele.Foto: Daniel Novakovič/STA