Predsednik republike z župani in dijaki o priložnostih pred domačimi vrati

Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina,



David Klobasa, župan Občine Sveta Trojica v Slovenskih Goricah,



Romana Lesjak, županja Občine Črna na Koroškem,



Nina Bavčar Čargo, direktorica Inštituta za mladinsko politiko, izvajalca projekta Mladim prijazna občina

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači priredil pogovor »Priložnost je pred domačimi vrati«.V pogovoru so sodelovali:Letos je Zavod NEFIKS že petič izvedel Karierni dan, tokrat so v njem sodelovali dijaki enaintridesetih srednjih šol in župani dvajsetih občin. V pogovorih so župani želeli srednješolce spodbuditi k razmisleku o tem, kje bodo iskali zaposlitev, ko bodo zaključili s šolanjem v domačem kraju. Letošnji karierni dan poteka v okviru kariernega tedna Mreže KROJ, predsednik republike pa z Zavodom NEFIKS tokrat sodeluje že petič zapored.Pogovor je bil namenjen razmisleku o možnostih in priložnostih za mlade, da bi s svojimi inovativnimi idejami lahko razvijali karierno pot v domačem kraju in bili tako aktivno vključeni v razvoj svoje lokalne skupnosti tudi po tem, ko zaključijo s šolanjem v njej. Udeleženci razprave, župani treh občin, so se z mladimi pogovarjali o pobudah, ukrepih in novih priložnostih, s katerimi bodo mlade v svojih občinah spodbudili, da si kariero in življenje ustvarijo v domačem kraju.Ena izmed pomembnejših nalog lokalnih oblasti je mladim zagotoviti spodbudno in ustvarjalno okolje, v katerem bodo lahko razvili kompetence in veščine, ki jim bodo pomagale pri doseganju ciljev in krepitvi njihove družbene odgovornosti. Lokalne skupnosti, ki se soočajo z dolgoročnimi posledicami izseljevanja mladih ljudi, same težko izkoreninijo vzroke obstoječega stanja, lahko pa mladim pomagajo tako, da jim na različne načine ponujajo priložnosti za njihovo osebnostno rast in karierni razvoj ter jim znajo te priložnosti tudi ustrezno predstaviti in približati.Močne trende centralizacije potrjujejo tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije (2017), saj se v Ljubljani nahaja kar 26 odstotkov vseh delovnih mest, v Mariboru, našem drugem največjem mestu, pa 7 odstotkov.Pogovora so se udeležili dijaki Ekonomske šole Ljubljana, Šolskega centra Nova Gorica, Ekonomske šole Murska Sobota, Šolskega centra Novo mesto, Srednje gradbene šole in Gimnazije Maribor, Gimnazije Bežigrad Ljubljana, Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, Gimnazije Ormož in Šole za hortikulturne vizualne umetnosti Celje.Predsednik republike je doslej v okviru kariernih dni obiskal ali priredil pogovore, kjer je z mladimi in njihovimi zanimivimi gosti poglobljeno razpravljal o poklicnih željah, usmeritvah in ambicijah in jih spodbujal, da razmišljajo s svojo glavo in razvijajo svoje talente.Foto: Daniel Novakovič/STA