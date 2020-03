Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Pahor razume potrebo policije po pomoči vojske pri varovanju državne meje, toda izključno za varovanje državne meje!

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes na ločena pogovora sprejel ministra za obrambo Mateja Tonina in ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Med drugim se je z njima pogovarjal o utemeljenosti razlogov za uveljavitev 37. a člena Zakona o obrambi.Po pogovorih z ministroma za obrambo in notranje zadeve predsednik Pahor razume potrebo policije po pomoči vojske pri varovanju državne meje, toda izključno za varovanje državne meje!Predsednik Pahor ocenjuje, da bi bila taka odločitev državnega zbora na predlog vlade v sedanjih okoliščinah, ki jih zaznamujeta sovpadanje povečevanja ilegalnih prehodov državne meje in ukrepanje zoper širitev korona virusa, smiselna in sprejemljiva. Predsednik Pahor pa ob tem poudarja, da mora biti podelitev takšnih pooblastil strogo v okvirih zakona, največ za obdobje do treh mesecev.Predsednik Pahor ocenjuje, da se vsi pristojni organi in službe, tudi slovenska policija, trudijo opravljati svoje naloge po najboljših močeh, vendar ta v obstoječih razmerah potrebuje občasno pomoč pri varovanju schengenske meje. Razlogov za sodelovanje vojske pri drugih nalogah, ki jih sedaj opravlja policija, pa po njegovem mnenju ni.Z ministrom za obrambo Matejem Toninom sta sicer del pogovora namenila tudi oceni razmer v slovenski vojski, zlasti v luči prihajajočega letnega poročila o njeni pripravljenosti.Foto: UPRSFoto: UPRS