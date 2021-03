Predsednik Pahor je v telefonskem pogovoru čestital županu Globasnice Bernardu Sadovniku za vnovično izvolitev na položaj župana

Predsednik republike Borut Pahor je v telefonskem pogovoru čestital županu Globasnice Bernardu Sadovniku za vnovično izvolitev na položaj župana. Ocenil je, da je uspeh Sadovnika plod njegove politične širine in povezovalnosti, ki je zlasti v teh časih tako pomembna.Hkrati se je predsednik razveselil uspehov vseh drugih slovenskih kandidatov in izrazil upanje, da se bo nadaljevala manjšini naklonjena deželna in zvezna politika ter dobrososedstvo in prijateljstvo med Slovenijo in Avstrijo.Foto: Bernard Sadovnik / FB