Predsednik Pahor na tradicionalnem spomladanskem srečanju družin, ki ga prireja dobrodelna ustanova Anin sklad

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan na povabilo ustanove Anin sklad udeležil tradicionalnega spomladanskega srečanja družin, v katerih je veliko otrok.»Kaj je bolj pomembno v življenju staršev kot to, da našim otrokom zapustimo svet, ki bo še boljši, da bodo lahko izpolnili svoje sanje in izbrusili svoje talente? To je naše starševsko poslanstvo,« je v nagovoru družinam dejal predsednik republike.Predsednik Pahor se je ob tem dobrodelni ustanovi Anin sklad zahvalil za skoraj četrtstoletno delo in pomoč, ki jo nudi družinam.Dobrodelna, nevladna, neprofitna in nepolitična ustanova Anin sklad deluje od leta 1998. Njeno poslanstvo je družinam, v katerih je veliko otrok, ponuditi oporo in duhovno ali materialno pomoč.Foto: Jan Kovačič/UPRSFoto: Jan Kovačič/UPRSFoto: Jan Kovačič/UPRS