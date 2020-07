Predsednik republike otvoril slovensko-slovaški poslovni forum

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednica Slovaške republike Zuzana Čaputová sta otvorila slovensko-slovaški poslovni forum. Predsednika Pahor in Čaputova se strinjata, da mora biti evropska prihodnost zelena in trajnostna. Podporo zeleni agendi sta zato potrdila z odprtjem slovensko-slovaškega poslovnega foruma, ki je bil osredotočen na zelene tehnologije in inovacije, na njem pa je sodelovalo skupaj 34 slovenskih in slovaških podjetij ter institucij.

V nagovoru ob odprtju poslovne konference je predsednik Pahor izrazil zadovoljstvo, da je gospodarski del obiska osredotočen na zelene tehnologije in inovacije. Izrazil je svojo osebno zavezanost boju proti podnebnim spremembam. Poudaril je, da moramo v želji po krepitvi gospodarskega sodelovanja po mesecih, ki jih je zaznamoval virus covid-19, ravnati trajnostno in okrepiti prizadevanja pri iskanju novih priložnosti za sodelovanje. Dejal je, da sta Slovenija in Slovaška partnerici in zaveznici, in sta med najbolj integriranimi članicami Evropske unije: “V obeh državah smo ponosni na odlične dvostranske odnose, na številne medosebne stike in na zelo dobro gospodarsko sodelovanje.” Ocenil je, da kljub stabilni trgovinski menjavi obstaja še veliko neizkoriščenih možnosti za nadaljnje izboljšanje gospodarskega sodelovanja med državama.

Predsednik Pahor meni, da je spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi najpomembnejša naloga te generacije. Prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo je eden od bistvenih instrumentov za trajnostno rabo naravnih virov in zmanjševanje emisij.

Predsednika Pahorja in predsednico Čaputovo povezuje vneta zavezanost trajnostni podnebni politiki, ki mora tudi v času gospodarskega okrevanja po pandemiji covid-19 ohranjati zeleno evropsko naravnanost.

Že dopoldne se je predsednik Pahor sestal s predstavniki slovenskih podjetij, saj ga na uradnem obisku spremlja močna gospodarska delegacija. V neformalnem pogovoru so predsednika republike seznanili z izkušnjami delovanja v slovaškem poslovnem okolju in ocenili, da to predstavlja izjemno priložnost za slovenska podjetja.



Foto: STA/Daniel Novakovič

V nadaljevanju nagovor predsednika Pahorja z otvoritve slovensko–slovaškega poslovnega foruma, ki ga organizirata SPIRIT in SARIO. Velja govorjena beseda!



Spoštovani predsednica Čaputova,

spoštovane ministrice in ministri, spoštovani poslovni predstavniki,

gospe in gospodje.



V veliko veselje mi je, da vas lahko danes nagovorim na tem poslovnem forumu, ki je del mojega uradnega obiska na Slovaškem. Danes sem imel s prijateljico, predsednico Čaputovo, dolg in zelo prijateljski pogovor o številnih vprašanjih skupnega interesa, predvsem pa o evropski prihodnosti, o kateri se oba strinjava, da bi morala biti zelena in trajnostna.



Slovenija in Slovaška sta partnerici in zaveznici. Obe državi sta med najbolj integriranimi članicami Evropske unije. V obeh državah smo ponosni na odlične dvostranske odnose, na številne medosebne stike in na zelo dobro gospodarsko sodelovanje. Naši državi sta podobno misleči poslovni partnerici.



Rast trgovinske menjave je bila stabilna, lansko leto je znašala 1,15 milijarde evrov. Slovaška podjetja vlagajo v Slovenijo dvakrat več, kot slovenska podjetja vlagajo v Slovaško. Vse več turistov prihaja s Slovaške v Slovenijo in obratno.

Kljub vsemu je še ogromno neizkoriščenih možnosti za nadaljnje izboljšanje našega gospodarskega sodelovanja.



Glavni izziv, s katerim se vsi srečujemo v tem času po koronavirusni krizi, je oživitev naših gospodarstev in kako to storiti na okolju prijazen način.



Evropska unija se je odločila, da bo postala zelena. Osebno sem trdno zavezan boju proti podnebnim spremembam. Pri tem ne moremo biti uspešni s tradicionalnim načinom delovanja. Ravnati moramo trajnostno. Okrepiti moramo svoja prizadevanja in poiskati nove partnerje.



Zato sem izjemno zadovoljen, da smo danes tu – na odprtju poslovnega foruma o zelenih tehnologijah in inovacijah.



Glavne teme današnjega poslovnega foruma so krožno gospodarstvo, pametne tehnologije za spodbujanje pametnih skupnosti, avtomobilske industrije s poudarkom na e-mobilnosti in umetna inteligenca.



Trdno verjamem, da bo današnje poslovanje odprlo pot za še tesnejše sodelovanje.



Želim vam uspešno delo.