Predsednik Pahor ob evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam položil venec

V nadaljevanju je objavljeno besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov danes popoldan položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je imel ob tej priložnosti nagovor. V počastitev spomina na žrtve je bila pripravljena krajša slovesnost.Foto: Daniel Novakovič/STANa predlog Študijskega centra za narodno spravo in povabilo predsednika Pahorja so bili ob pietetnem dejanju predsednika republike navzoči visoki predstavniki petih največjih verskih skupnosti v Sloveniji: katoliški škof msgr. dr. Anton Jamnik, evangeličanski škof mag. Leon Novak, islamski mufti mag. Nevzet Porić, pravoslavni škof Sava, škof pomočnik patriarha srbske pravoslavne cerkve, in judovski rabin Ariel Haddad.Foto: Daniel Novakovič/STAPred slovesnostjo je predsednik republike sprejel visoke predstavnike verskih skupnosti v Predsedniški palači, po slovesnosti pa se je predsednik republike v ljubljanski stolnici udeležil maše za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki jo je vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA23. avgusta obeležujemo evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, s katerim obsojamo vse zločine proti človeštvu, ki so jih povzročili totalitarni in avtoritarni režimi. Leta 2009 je Evropski parlament z Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu 23. avgust posvetil vsem žrtvam totalitarnih in avtoritarnih režimov, slovenska vlada pa ga je leta 2012 razglasila za uradni spominski dan tudi v Sloveniji.Foto: Daniel Novakovič/STASpomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam je bil na Kongresnem trgu postavljen pred petimi leti in slovesno odprt 13. julija 2017. Z njegovo postavitvijo Republika Slovenija sledi tradiciji večine evropskih držav, ki imajo spomenike ali podobna osrednja spominska obeležja v spomin tistim, ki so umrli v vojnah. Spomenik je odtlej osrednje državno spominsko obeležje za vse, ki so kot vojaki različnih armad padli v vojnah na naših tleh ali umrli kot njihove žrtve, posvečen pa je tudi žrtvam revolucionarnega nasilja. Položitev venca k Spomeniku na Kongresnem trgu je kot ceremonialni element vključena v uradne obiske voditeljev tujih držav v Republiki Sloveniji.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA