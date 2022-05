Predsednik Pahor ob 25-letnici študentski prireditvi Škisova tržnica vročil Zahvalo predsednika republike

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil odprtja jubilejne 25. študentske prireditve Škisova tržnica.Predsednik republike je Škisovi tržnici ob njeni 25-letnici vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za pomembno vlogo pri povezovanju študentk in študentov iz celotne Slovenije in tujine, za spodbujanje dobrodelnosti in solidarnosti med mladimi ter zavezanost, da postane zgled za trajnostno prireditev. Sprejela sta jo vodja 25. Škisove tržnice Tiffany Žižek in predsednik Zveze ŠKIS Mark Perko.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA