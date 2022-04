Predsednik Pahor in predsednik Gibanja Svoboda dr. Golob jutri na neformalnem srečanju v Predsedniški palači

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 25. aprila 2022, v telefonskem pogovoru čestital zmagovalcu včerajšnjih državnozborskih volitev, predsedniku Gibanja Svoboda dr. Robertu Golobu.



Dr. Golob je sprejel povabilo predsednika republike Boruta Pahorja, da se v skladu s tradicijo jutri, v torek, 26. aprila 2022, ob 13. uri neformalno srečata v Predsedniški palači.



Po koncu srečanja bosta predsednik republike in predsednik Gibanja Svoboda dr. Golob podala izjavo za javnost v Kristalni dvorani Predsedniške palače.





Vse zainteresirane fotoreporterje in snemalce obveščamo, da bo vhod in hkrati zbirno mesto na Gregorčičevi ulici 20 (vhod Garaže) ob 12.40 , od koder vas bodo pospremili v Predsedniško palačo in nato naprej, kjer je na začetku pogovorov predviden FOTOTERMIN. Zaradi pričakovanega večjega števila predstavnikov medijev bomo predvidoma izvedli fototermin v dveh delih, in sicer, najprej za tv snemalce in nato za fotografe!



Za predstavnike medijskih hiš, ki boste poročali o dogodku, bo urejena tudi tonska distribucija in prostor za čakanje na izjavo po koncu pogovorov.