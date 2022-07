Predsednik Pahor na sprejemu za članice Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink: Prav je, da smo ponosni na dediščino, ki so jo s svojo zavzetostjo do svojih družin dale aleksandrinke.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v četrtek, 14. julija 2022, priredil sprejem za članice Društva za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink.Na sprejemu je predsednik Pahor Društvu za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije in sicer za prispevek k dokumentiranju življenja in dela aleksandrink, slovenskih žensk v Egiptu, in ohranjanje njihove zapuščine za prihodnje rodove. Zahvalo je v imenu društva sprejela njegova predsednica mag. Darinka Kozinc.Foto: Daniel Novakovič/STAMag. Kozinc se je predsedniku Pahorju zahvalila za vsa dejanja, ki jih je doslej storil za ohranjanje spomina na aleksandrinke. Ob tem je posebej spomnila na uradni obisk predsednika Pahorja v Egiptu leta 2016, ko se je kot prvi slovenski predsednik poklonil spominu na aleksandrinke s položitvijo cvetja k obeležju aleksandrink na Latinskem pokopališču v Kairu.Predsednik Pahor je izrazil zadovoljstvo, da je imel privilegij in priložnost, da je lahko obiskal spominsko obeležje, posvečeno aleksandrinkam na pokopališču v centru Kaira ter se tako poklonil spominu na mnoga mlada slovenska dekleta in žene, ki jih je v Egipt pripeljala nuja po zaslužku za preživetje njihovih družin. Ob tem se je predsednik Pahor zahvalil vsem, ki se trudijo, da v kolektivni zavesti doma, v Egiptu in nasploh ohranimo prijazen in pošten zgodovinski spomin na usodo aleksandrink. "Prav je, da smo Primorci in nasploh vsi ponosni na dediščino, ki so jo s svojo zavzetostjo do svojih družin dale aleksandrinke," je še poudaril predsednik Pahor.Na sprejemu je spregovorila tudi gospa Salwa Hegazi, potomka aleksandrinke iz Kaira, ki vodi egipčansko-slovensko društvo Snežinka, in predsedniku Pahorju poklonila arabski in angleški prevod knjige Aleksandrinke. Arabski prevod je nastal prav na pobudo društva Snežinka.Za današnji sprejem so kulturni program pripravile članice dramske skupine Društva žena Prvačina, ki v izvirnih oblačilih ohranjajo govorno in vizualno podobo aleksandrink.Foto: Daniel Novakovič/STA