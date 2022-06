Predsednik republike na Vrhniki pred dnevom državnosti: »Slovenke in Slovenci smo sposobni doseči neverjetno, če stopimo skupaj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes na povabilo župana Daniela Cukjatija na Vrhniki udeležil občinske slovesnosti ob dnevu državnosti. Predsednik republike je bil na prireditvi slavnostni govornik.Predsednik republike je v slavnostnem nagovoru navzočim čestital ob državnem prazniku. Spomnil je na lok demokratizacije in osamosvojitve, ki ga je pred tridesetimi leti zaokrožilo mednarodno priznanje Republike Slovenije, in poudaril, da so ti časi lahko navdih za sedanjost in prihodnost, Slovenke in Slovenci pa smo kot narod sposobni doseči neverjetno, če smo povezani.Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi župan Cukjati, ki je občankam in občanom ter vsem Slovenkam in Slovencem zaželel ponosno praznovanje dneva državnosti.Foto: Daniel Novakovič/STA