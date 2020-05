Predsednik republike Borut Pahor se je danes po video povezavi pogovarjal s predstavniki slovenske manjšine v Italiji

Osrednja tema pogovora so bile priprave na 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu, 13. 7. 2020. Predsednik je spomnil na dogovor s predsednikom Italijanske Republike Mattarello, da se bosta udeležila slovesnosti in v pripravah nanjo storila vse, da bi bil Narodni dom ob tej priložnosti in v skladu z Zaščitnim zakonom, skupnim zapisnikom srečanja zunanjih ministrov in drugimi dogovori vrnjen slovenski narodni skupnosti.Predstavniki manjšine so predsednika seznanili z aktualnim dogajanjem. Izrazili so prepričanje, da bo z ustreznim naporom vseh pristojnih in upoštevajoč zastoj, ki ga je povzročila epidemija covid-19, možno opraviti pravni in simbolni akt vrnitve Narodnega doma slovenski skupnosti. Predstavniki manjšine so zagotovili, da bodo še naprej delovali usklajeno. Predstavniki manjšine so opozorili na pomen odprte šengenske meje med Slovenijo in Italijo.Na pogovoru so sodelovali predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze Ksenija Dobrilla, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in senatorka Tatjana Rojc, veleposlanik Tomaž Kunstelj in generalni konzul Vojko Volk.Foto: UPRS