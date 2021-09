V Predsedniški palači dan odprtih vrat ob državnem prazniku, dnevu vrnitve Primorske k matični domovini

Urad predsednika Republike Slovenije je danes ob državnem prazniku, dnevu vrnitve Primorske k matični domovini v Predsedniški palači pripravil dan odprtih vrat. V imenu predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki se danes mudi na mednarodni konferenci v Rimu, ki jo gosti italijanski predsednik Sergio Mattarella, je obiskovalce sprejela in nagovorila gospa Tanja Pečar. V svojem imenu in imenu predsednika republike je izrazila najbolj iskrene čestitke ob današnjem prazniku. “Slovenija in Evropa sta utemeljeni na vrednotah, ki so navdihovale upor Primork in Primorcev zoper fašizem, narodno osvoboditev in skupno življenje z ostalimi Slovenci. Enake vrednote so navdihovale tudi zgraditev skupnega evropskega doma na ruševinah dveh svetovnih vojn. Danes Slovenci in Italijani živimo v sožitju kot dobri sosedje in prijatelji. Zgodovine ne moremo spreminjati, lahko pa skupaj ustvarjamo prihodnost. Storimo to v mislih na mirno in varno prihodnost naših otrok in njih otrok,” je v pismu, ki ga je na slovesnosti prebrala gospa Tanja Pečar, med drugim zapisal predsednik republike.Foto: Anže Malovrh/STAPosebej za ta praznik so glasbeni program pripravili moški pevski zbor Provox iz Nove Gorice in okolice, ki je pod vodstvom Mateja Petejana del zborovskega dogajanja na Goriškem od leta 1986. Svoj navdušujoč nastop so zaključili v primorskem duhu s himno Vstjajenje Primorske.Po zaključenem programu so si obiskovalci ogledali poslopje Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja ter se seznanili z delom predsednika republike in njegovega urada. V pisarni predsednika republike je obiskovalce sprejela gospa Tanja Pečar in odgovarjala na številna vprašanja. Kot običajno ob državnih praznikih je bila tudi tokrat v počastitev državnega praznika pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Dan odprtih vrat poteka v skladu z veljavnimi ukrepi za preprečevanje širitve covida-19.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013, z izjemo poletja 2018, ko so v prostorih Urada predsednika Republike Slovenije potekala obnovitvena dela, in časa epidemije covida-19. Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Naslednji dan odprtih vrat bo potekal 23. septembra 2021, ko praznujemo dan slovenskega športa.Foto: Anže Malovrh/STAV nadaljevanju objavljamo besedilo nagovora gospe Tanje Pečar: