Daljši telefonski pogovor slovenskega predsednika Pahorja in nemškega predsednika Steinmeierja v okviru rednega dialoga

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in predsednik Zvezne republike Nemčije Frank Walter Steinmeier sta danes, 18. avgusta 2020, v daljšem telefonskem pogovoru izmenjala stališča o aktualnih mednarodnih temah.Gre za reden dialog dveh predsednikov, ki sta se pred izbruhom epidemije Covid-19 pogosto sestajala, od začetka letošnjega leta pa sta v rednem telefonskem stiku.Predsednika sta poudarila pomen evropske enotnosti v soočanju s pandemijo Covid-19 in v zvezi z drugimi strateškimi izzivi v Evropski uniji, njeni neposredni soseščini s poudarkom na razmerah v Belorusiji in Zahodnem Balkanu, in v mednarodni skupnosti. Posebej sta izpostavila tudi pomen transatlantskega zavezništva.Predsednik Steinmeier je povedal, da je z veliko pozornostjo spremljal srečanje predsednika Pahorja z italijanskim predsednikom Mattarello v Trstu in poudaril pomen tovrstnih gest za evropsko razumevanje. Predsednik Pahor je v pogovoru omenil, da sedaj potekajo priprave na obeležitev 100. obletnice Koroškega plebiscita, ki se je bosta prvič skupaj udeležila slovenski in avstrijski predsednik in s tem okrepila dobrososedske odnose in prijateljstvo med državama in narodoma v evropskem duhu povezovanja in sožitja.Foto: Tamino Petelinšek/STA