Predsednik Pahor se je sestal s predsednico Republike Hrvaške Grabar-Kitarović

Predsednik Republike Borut Pahor se je danes delovno in neformalno sestal s predsednico Republike Hrvaške Kolindo Grabar-Kitarović. To je bil njen zadnji poslovilni obisk v tujini.Predsednika sta imela delovno kosilo v Predsedniški palači, pred tem pa sta podala kratko izjavo za medije. Za zaključek srečanja sta predsednika obiskala 'Klop miru', ki sta jo ob spomeniku slovensko-hrvaškemu kmečkemu uporu, otvorila na Ljubljanskem gradu 23. junija 2016.Z današnjim srečanjem sta predsednika dala piko na i njunemu intenzivnemu dialogu. Njuno srečevanje in pogovarjanje je bilo zlasti po odločitvi enostranske odločitve Hrvaške, da odstopi od Arbitražnega sporazuma, pomembno, saj je ohranilo dialog med državama in dobre odnose na vseh področjih, razen pri vprašanju spoštovanja sodbe arbitražnega sodišča.



Foto: Daniel Novaković