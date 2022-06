Predsednik Pahor je v državni zbor posredoval predloga za imenovanje predsednice Računskega sodišča Republike Slovenije in člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v ponedeljek, 20. junija 2022 predsednici Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urški Klakočar Zupančič posredoval predloga, da državnemu zboru za predsednico Računskega sodišča Republike Slovenije v imenovanje predlaga Jano Ahčin, za člana Sveta Banke Slovenije-viceguvernerja pa v imenovanje predlaga mag. Milana Martina Cvikla.



Predsednik Pahor ocenjuje, da oba kandidata izpolnjujeta visoke strokovne kriterije in imata potrebne izkušnje za opravljanje funkcije, za katero sta predlagana. Oba kandidata uživata potrebno podporo poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.



Kandidatka za predsednico Računskega sodišča Republike Slovenije in kandidat za člana Sveta Banke Slovenije-viceguvernerja se bosta še pred odločanjem v državnem zboru predstavila javnosti na ločenih javnih predstavitvah v Predsedniški palači.