Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor obiskal vojake 72. brigade Slovenske vojske v Črnomlju in skupno vojaško-policijsko patruljo na slovenski južni meji

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes v Črnomlju obiskal vojake 72. brigade Slovenske vojske in se seznanil z njihovimi nalogami in delovanjem.V nagovoru pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske in v izjavi za medije je predsednik republike poudaril, da je eden izmed razlogov njegovega današnjega obiska utemeljitev razlogov za podelitev dodatnih pooblastil Slovenski vojski za pomoč Policiji pri varovanju slovenske južne meje, ki jih je vlada predlagala državnemu zboru. “Gre za našo skupno oceno, da Policija opravlja brezhibno delo tudi ob pomoči Slovenske vojske,” je dejal predsednik republike in dodal, da bi bilo za prerazporeditev človeških virov Policije koristno, če bi Slovenski vojski pri varovanju naše južne meje podelili tudi policijska pooblastila. Za takšno odločitev, tako predsednik Pahor, je ugotovil razumevanje pri lokalni skupnosti, Slovenski vojski in Policiji.“Ne vemo, kako se bodo dogodki razvijali v prihodnje. Lahko pa pričakujemo, da bosta zdravstveni krizi sledili gospodarska in socialna kriza,” je utemeljil predsednik Pahor in dodal, da lahko v poletnih mesecih pričakujemo večje število ilegalnih prebežnikov po zahodnobalkanski migracijski poti. Da bomo na takšno zgoščevanje problemov pripravljeni, tako predsednik republike, bo potrebna ustrezna in pravočasna razporeditev varnostnih in človeških virov.Nato je predsednik Pahor obiskal mejno kontrolno točko v vasi Breg pri Sinjem Vrhu, kjer si je ogledal predstavitev dela skupnih patrulj Slovenske vojske in Policije pri varovanju slovenske južne meje.Predsednika republike so spremljali minister za obrambo Matej Tonin, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja Policije mag. Anton Travner.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA