Predsednik Pahor skupaj z otroki slovesno odprl nov vrtec Najdihojca v Litiji: »Danes sem z vami tretjič, naslednjič pa se vidimo v Predsedniški palači«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan na povabilo župana Občine Litija Franca Rokavca ter zaposlenih in otrok udeležil slavnostnega odprtja nove enote Vrtca Litija – enote Najdihojca.Slavnostno odprtje je potekalo pred Tednom otroka 2022, ki ga zaznamujemo med 3. in 9. oktobrom, predsednik republike pa je ob tej priložnosti nastopil kot slavnostni govornik.Foto: Jure Makovec/STAPredsednik republike se je v slavnostnem nagovoru zahvalil za vabilo in izrazil globoko spoštovanje in hvaležnost vsem pedagoškim delavcem, ki z veliko predanostjo, izjemno srčnostjo in človeško dobroto skrbijo za naše malčke. »Mislim, da imajo naši otroci v naši domovini čudovite pogoje za to, da lahko odraščajo v ustvarjalne svobodne, odprte osebnosti,« je dejal predsednik Pahor in ocenil, da imamo v Sloveniji vzorne vrtce in šole, polne ljubezni in predanosti do naših otrok. Izpostavil je tudi pomembno vlogo županij in županov, ki imajo izjemen posluh za to, da ne spregledajo svoje pomembne dolžnosti poskrbeti za najmlajše v njihovih sredinah, prav tako pa tudi tovrstno poslanstvo drugih pristojnih institucij. »Želim si, da bi tako tudi ostalo, da bi bil mir in da bi uživali varnost in da bi se lahko posvetili temu, da imamo še boljše pogoje, da bi tukaj odraščali ljudje, ki bodo nekoč prevzeli odgovornost za našo lepo domovino, mi pa se bomo kot njihovi starši in stari starši lahko veselili, da smo jim ponudili najboljše, kar smo jim lahko,« je slavnostni govor sklenil predsednik republike in otroke povabil na obisk v Predsedniško palačo.Čudovit kulturni program so pripravili otroci in vzgojiteljice in navdušili občinstvo.Foto: Jure Makovec/STAPo prireditvi je predsednik Pahor skupaj z Ajdo, Maticem in Markom ter njihovimi vrstniki ter pedagoškimi delavci svečano prerezal trak pred novo, lepo in sodobno stavbo, ki je tudi energijsko nevtralna in zgrajena po načelih trajnostne gradnje. Ima 8 sodobnih igralnic, plezalni steni in veliko zunanjih površin z igrali.V Litiji je vključenost otrok v vrtce nad slovenskim povprečjem. Novi vrtec Najdihojca trenutno obiskuje 138 malčkov, ki jim je na voljo osem sodobnih igralnic, dve plezalni steni in veliko zunanjih površin z raznolikimi igrali. Novi vrtec si je ogledal tudi predsednik republike.Foto: Jure Makovec/STASlovesnost ob odprtju vrtca je bila po letu in pol gradnje. Projekt sta sofinancirali Občina Litija in država. Tudi o tem sta na slovesnosti spregovorila tudi župan Franc Rokavec in dr. Darjo Felda, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Zbrane je nagovorila tudi ravnateljica vrtca Liljana Plaskan. »Vrtec Litija prinaša dobro energijo,« so bili soglasni.Foto: Jure Makovec/STATo je bil tretji obisk predsednika republike Boruta Pahorja v Vrtcu Litija. 25. aprila 2018 je kot slavnostni govornik nastopil na prireditvi »Dan vrtca« v počastitev 90-letnice organizirane predšolske vzgoje v litijski občini, 7. marca 2020 pa je skupaj s 340 otroki iz vrtca Litija sestavil 24-metrski napis SLOVENIJA, s katerim so skupaj obeležili 30. obletnico sprejema ustavnih amandmajev, ki so uvedli uradno ime naše države: Republika Slovenija.