Ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku je predsednik republike vročil priznanje jabolko navdiha Inštitutu Zlata pentljica

Utemeljitev:

Na slovesnosti so svoje izkušnje in načrte za prihodnost predstavili "junaki 3. nadstopja", predsednik republike pa jim je ob tej priložnosti pripravil prav posebno presenečenje - posebej zanje je nastopil priljubljeni glasbenik Challe Salle.Kampanja ozaveščanja o raku v otroštvu in mladosti (International Childhood Cancer Day – ICCD) poteka od leta 2002, z njo je bil 15. februar razglašen za mednarodni dan boja proti otroškemu raku. Ta dan je namenjen ozaveščanju in razumevanja težav, s katerimi se srečujejo družine otrok in mladostnikov v času zdravljenja ter po njem.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA