Predsednik Pahor na odprtju festivala Mittelfest v Čedadu: »Iz dediščine preteklosti sami izbiramo, kar si želimo za prihodnost«

V nadaljevanju je besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil otvoritvene slovesnosti jubilejnega 30. festivala Mittelfest v Čedadu. Predsednik republike je bil na otvoritveni slovesnosti slavnostni govornik.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na otvoritveni slovenosti prejel najvišje priznanje festivala Mittelfest - v znamenje prijateljstva in hvaležnosti za podporo festivalu in njegovi zavezanosti evropskim vrednotam.Foto: Nebojša Tejić/STAJubilejni 30. Mittelfest, multidisciplinarni festival gledališča, glasbe in plesa, poteka med 27. avgustom in 5. septembrom v Čedadu v Italiji, na njem pa bodo z 31 umetniškimi projekti nastopili uveljavljeni umetniki iz 13 držav.Osrednja tema letošnjega festivala je »Eredi/Dediči in dedinje«, kot most med preteklostjo in prihodnostjo. Predsednik republike je imel na otvoritvi govor z naslovom »Iz dediščine preteklosti sami izbiramo, kar si želimo za prihodnost«.Foto: Nebojša Tejić/STAFestival Mittelfest praznuje 30. obletnico v času covida-19. Organizatorji so letošnji festival zato posvetili zavedanju, da kultura povezuje in daje novo moč, strast in dolgoročen pogled. Jubilejno izvedbo festivala so obogatili in posebno pozornost posvetili mladim umetnikom iz srednje Evrope. Otvoritvena predstava »Europeana. Kratka zgodovina 20. stoletja« je nastala v sodelovanju s Festivalom Ljubljana.Foto: Nebojša Tejić/STA