Predsednik Pahor na podelitvi Bloudkovih priznanj za leto 2021: »Slovenski šport je v tridesetih letih ogromno prispeval k mednarodni prepoznavnosti države in povezanosti naših ljudi«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slovesnosti, na kateri so podelili Bloudkova priznanja za leto 2021. Predsednik republike je bil na prireditvi slavnostni govornik.Predsednik republike se je v slavnostnem nagovoru najprej poklonil Urši Bogataj in Niki Križnar, ki sta z zimskih Olimpijskih iger v Pekingu na Brdo pri Kranju prinesli olimpijske medalje in sta nocoj skupaj z Emo Klinec in Špelo Rogelj prejeli Bloudkovo nagrado za vrhunski mednarodni športni dosežek v letu 2021.Foto: Jure Makovec/STAV nadaljevanju je predsednik Pahor posebej poudaril povezovalno moč športa in njegovo vlogo pri doseganju mednarodne prepoznavnosti in ugleda naše države. Predsednik republike se je zato v luči 30. obletnice mednarodnega priznanja Republike Slovenije v imenu države in vseh njenih ljudi zahvalil športnicam in športnikom, trenerkam in trenerjem, mentorjem, športnim delavcem, sponzorjem in vsem, ki so v tridesetletni zgodovini prispevali nenadomestljiv delež k razvoju slovenskega športa, k številnim uspehom in zaslugam za našo mednarodno slavo. »Šport poveže vse naše ljudi pod eno zastavo, pod enim sloganom, pod enim navdušenjem. To je v vseh smislih nenadomestljivega pomena,« je predsednik republike posebej izpostavil povezovalno vlogo športnikov in športa, ki presega razlike.»Slovenski šport je v tridesetih letih – od ustanovitve Olimpijskega komiteja naprej in njegovih prizadevanj ter prizadevanj vseh, ki delujete na področju športa – ogromno, nenadomestljivo prispeval k naši mednarodni prepoznavnosti in povezanosti naših ljudi,« je slavnostni nagovor sklenil predsednik Pahor in čestital vsem prejemnicam in prejemnikom Bloudkovih priznanj ter jim zaželel, da nas še naprej navdihujejo in povezujejo.Foto: Jure Makovec/STABloudkova priznanja so najvišja državna priznanja na področju športa v Republiki Sloveniji, podeljujejo jih od leta 1965 naprej. Prejmejo jih najbolj zaslužni športniki in športni delavci ter organizacije za izjemne, nadpovprečne dosežke na področju športa v Sloveniji.Bloudkove plakete za leto 2021 so prejeli Eva Urevc, Anže Lanišek, Andreja Leški, Luka Potočar, Franc Kopatin, Blaž Lešnik, Marjan Podržaj, Zoran Kos, Branko Žnidarič in Primož Suša. Bloudkove nagrade za leto 2021 so prejeli Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj; moška članska košarkarska reprezentanca ter Anamarija Lampič. Bloudkovo nagrado za življenjsko delo v športu je prejel Peter Ozmec.Foto: Jure Makovevc/STA