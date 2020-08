Predsednik republike sprejel obiskovalce ob dnevu odprtih vrat v počastitev državnega praznika

Predsednik Pahor je ob današnjem državnem prazniku vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel prisrčne čestitke, ob tem pa izrazil veselje, da kljub strogim omejitvam zaradi epidemije vrata Predsedniške palače ostajajo odprta. Posebej je poudaril, da se je tradicija odprtih vrat Predsedniške palače pričela prav na ta državni praznik leta 2013. Predsednik Pahor je izpostavil, da v luči lanskoletne 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom letos obeležujemo tudi druge pomembne stoletnice, kot je bila stoletnica požiga Narodnega doma v Trstu in bližajoča se stoletnica plebiscita na Koroškem. "Preteklosti ne moremo spreminjati, dogodke pa lahko obeležimo v novih okoliščinah strpnosti, sožitja in prijateljstva," je povedal predsednik republike.Posebej za današnji praznik so kulturni program pripravili člani vokalne skupine Aeternum iz občine Črenšovci. Predsednik Pahor je že včeraj v Črenšovcih tradicionalno položil venec k spomeniku duhovnika, domoljuba Jožefa Klekla starejšega in imel slavnostni nagovor na slovesnosti ob državnem prazniku.Foto: Daniel Novakovič/STAKasneje so si vsi obiskovalci ogledali poslopje Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja. Ogled je potekal v skladu s strokovnimi navodili in ukrepi za preprečevanje širitve covid-19.Kot običajno je tudi danes v počastitev državnega praznika pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža bo pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013, z izjemo poletja 2018, ko so v prostorih Urada predsednika Republike Slovenije potekala obnovitvena dela. Dnevi odprtih vrat so tako postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Naslednji dan odprtih vrat v Predsedniški palači bo 15. septembra 2020 ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini. Prijave bodo ponovno odprte nekaj dni pred praznikom, vse informacije bodo pred tem pravočasno objavljene na spletni strani predsednika republike www.predsednik.si Foto: Daniel Novakovič/STA