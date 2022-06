Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja, ki so jih prejeli Elza Budau, Edward Clug in Ervin Hartman

Utemeljitve:

Elza Budau je prejela srebrni red za zasluge za izjemen ustvarjalen opus poezije, šansonov in popevk. Edward Clug je prejel srebrni red za zasluge za izjemne umetniške dosežke na področju baletne in koreografske ustvarjalnosti. Ervin Hartman pa je prejel medaljo za zasluge za delo in zasluge pri razvoju godbeništva in glasbene kulture na Slovenskem.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA