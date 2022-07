IZJAVA predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob začetku današnjih pristopnih pogajanj Severne Makedonije in Albanije za članstvo v EU

Izjava predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob začetku današnjih pristopnih pogajanj Severne Makedonije in Albanije za članstvo v Evropski uniji:





Z veseljem pozdravljam začetek pristopnih pogajanj Severne Makedonije in Albanije za članstvo v Evropski uniji. To je ena zelo redkih dobrih novic v zadnjem času, ki krepijo zaupanje v evropsko perspektivo Zahodnega Balkana.



Ta novica je toliko pomembnejša v luči novih geopolitičnih razmer v Evropi. Prispeva k upanju, da se bodo ob morebitni novi blokovski delitvi v Evropi vse države Zahodnega Balkana znašle na evropski strani te delitve.



Glede na hitrost in naravo geopolitičnih sprememb, dodatno spodbujenih s posledicami vojne v Ukrajini, se mora v prihodnjih mesecih in letih okrepiti vzajemna odgovornost Evropske unije in držav Zahodnega Balkana za njihovo čimprejšnje članstvo v EU.