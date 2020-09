Predsednik Pahor na osrednji prireditvi ob dnevu slovenskega športa na Trgu republike

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil osrednje prireditve ob novem državnem prazniku dnevu slovenskega športa na Trgu republike. Na slovesnosti je nastopil kot osrednji govornik. Predsednik republike je poudaril pomen športa za zdravje, njegovo moč pri zagotavljanju ugleda naše države v tujini in dodal, da nas šport povezuje kot skupnost in nas združuje, kljub razlikam, ki so med nami.V letošnjem letu Republika Slovenija prvikrat obeležuje nov državni praznik, dan slovenskega športa. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je lani oktobra kot prvi podprl pobudo o razglasitvi dneva slovenskega športa za državni praznik in je tudi častni pokrovitelj letošnje prve obeležitve.Foto: Bor Slana/STA