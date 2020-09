Predsednik republike sprejel obiskovalce ob dnevu odprtih vrat v počastitev državnega praznika vrnitve Primorske k matični domovini

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev vrnitve Primorske k matični domovini tudi tokrat sprejel obiskovalce v Predsedniški palači na dnevu odprtih vrat.Predsednik Pahor je vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu izrekel prisrčne čestitke, ob tem pa izrazil veselje, da kljub strogim omejitvam zaradi epidemije vrata Predsedniške palače ostajajo odprta. Predsednik Pahor je v nagovoru dejal: "Čas do 2. svetovne vojne je bil na Primorskem zaznamovan s fašizmom. Primorci smo se enotno uprli fašizmu in se končno s partizanskim bojem po vojni vrnili v Slovenijo." Poudaril je, da so enotni Primorci dosegli vrnitev Primorske k matični domovini, enotni Slovenci pa smo dosegli ustanovitev samostojne Slovenije. "Trideset let kasneje ni potrebno, da smo enotni, moramo pa sodelovati, da lahko skupaj premagamo to negotovo situacijo", je še povedal predsednik republike.Posebej za današnji praznik so kulturni program pripravili učenke in učenci Osnovne šole Ankaran. Udeležence je nagovoril tudi Gregor Strmčnik, župan Občine Ankaran. Občina Ankaran je pred dnevi, skupaj z ankaranskim Združenjem borcev za vrednote NOB, gostila proslavo ob državnem prazniku.Kasneje so si vsi obiskovalci ogledali poslopje Predsedniške palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja. Ogled je potekal v skladu s strokovnimi navodili in ukrepi za preprečevanje širitve covid-19. Kot običajno je tudi danes v počastitev državnega praznika pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža je pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekajo od leta 2013 in so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Predsedniško palačo je doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Naslednji dan odprtih vrat v Predsedniški palači bo 23. septembra 2020 ob dnevu slovenskega športa. Prijave bodo ponovno odprte nekaj dni pred praznikom, vse informacije bodo pred tem pravočasno objavljene na spletni strani predsednika republike www.predsednik.si Foto: Anže Malovrh/STA