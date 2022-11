Predsednik Pahor v soteski Vintgar: »Popolnoma sem prevzet nad lepoto tega kraja in vašo skrbjo zanj«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v osrčju soteske Vintgar udeležil slovesnosti ob odkritju nove spominske plošče Jakobu Žumru, odkritelju soteske. Spominsko ploščo sta odkrila skupaj s predsednikom Turističnega društva Janezom Poklukarjem in s tem otvorila praznovanje 130-letnice odprtja soteske za obiskovalce, ki bo vrhunec doseglo prihodnje leto.Foto: Bor Slana/STA»Popolnoma sem prevzet nad lepoto tega kraja in vašo skrbjo zanj,« je dejal predsednik republike in se v slavnostnem nagovoru zahvalil članicam in članom Turističnega društva Gorje, da ohranjajo spomin na Jakoba Žumra in nadaljujejo njegovo poslanstvo in varujejo njene lepote za prihodnje generacije. »Način, na katerega je urejen obisk v soteski, vabi slehernega obiskovalca, da se naužije lepote naše narave, hkrati pa ga nagovarja, da jo moramo čuvati za naše prihodnje rodove,« je poudaril predsednik Pahor in izrazil zadovoljstvo, da so kraji vsepovsod po Sloveniji lepi in tudi lepo urejeni, ljudje pa skrbijo za naravo in se vse bolj zavedajo, da je Slovenija ustvarjena za trajnostni razvoj. Zbrane na slovesnosti je nagovoril tudi predsednik Turističnega društva Gorje Janez Poklukar, naravnemu biseru v čast pa so zapeli člani kvinteta Vintgar.Sotesko Vintgar sta leta 1890 odkrila tedanji župan Gorij Jakob Žumer ter kartograf in fotograf Benedikt Lergetporer. Župan Žumer je ocenil, da bi ob primerni ureditvi dostopnosti pomenila priložnost za turistični razvoj kraja. Leta 1893 so zgradili več kot 500 metrov mostov in galerij ter znamenito sotesko uredili za javne oglede.Poslej za turistični razvoj soteske skrbijo domačini, sprva povezani v Društvo za privabitev tujcev za občino Gorje, od leta 1946 pa v Turistično društvo Gorje. Soteska je del zavarovanega območja Triglavski narodni park in Natura 2000.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA