Enajsto tradicionalno srečanje in pogovor predsednika Pahorja s člani in članicami Društva v tujini izobraženih Slovencev VTIS: »Mladi in poklici prihodnosti – za zeleno in inovativno Slovenijo«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Vili Podrožnik priredil sprejem za Slovenke in Slovence, ki študirajo ali kot znanstveniki, raziskovalci, predavatelji in podjetniki delujejo v tujini.Srečevanje je tradicionalno in poteka v sodelovanju z Društvom v tujini izobraženih Slovencev VTIS vse od leta 2013. Tokratno srečanje je bilo enajsto po vrsti.Foto: Daniel Novakovič/STAEden izmed osrednjih namenov vseh srečanj je bil izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks iz tujine in domovine ter razmislek, kako lahko z znanji in veščinami, pridobljenimi med študijem, delom in raziskovanjem v tujini, pripomoremo k razvoju slovenske družbe.Tema letošnjega srečanja je bila poklicna prihodnost mladih in njihova vloga pri spreminjanju družbe v bolj trajnostno in solidarno.Foto: Daniel Novakovič/STAPogovor »Mladi in poklici prihodnosti – za zeleno in inovativno Slovenijo« je vodil, član upravnega odbora društva VTIS in doktorski študent celične biologije cepitvenih kvasovk na Univerzi v Zürichu, kjer preučuje možnosti za njihovo biotehnološko izrabo.V pogovoru so sodelovali:zaključuje magisterij ekonomike naravnih virov. Od leta 2020 je v Bruslju zaposlena kot svetovalka v organizaciji COPA-COGECA, ki zastopa interese evropskih kmetov in njihovih zadrug.se posveča trajnostnemu poslovanju. Po študiju v Ljubljani, Franciji, Berlinu in Parizu je trenutno zaposlena kot podatkovna analitičarka za vlaganja na področju okoljskega, družbenega in korporativnega upravljanja ter trajnostnih poročil v podjetju IDS (Allianz Group) v Münchnu., biokemičarka in ena izmed ustanoviteljic društva Cutting Edge, ki je namenjeno organizaciji dogodkov za študente in mlade znanstvenike s področja kemijskih znanosti. Po 13 letih akademske kariere zdaj deluje kot vodja projektov na področju analitike v razvojnem oddelku Novartis v Sloveniji., razvojni inženir na področju e-pogonov, ki se že od študijskih let usmerja v preučevanje alternativnih možnosti transporta. Od začetka leta 2022 vodi zagonsko podjetje Remea, ki izdeluje programsko opremo za polnilnice za električna vozila.Zbrane na sprejemu je nagovorila tudi Kristi Hodak Knobloch, predsednica Društva v tujini izobraženih Slovencev VTIS. Ob tem se je predsedniku republike zahvalila za deset plodnih let sodelovanja. »To potrjuje, da je Slovenija večja od svojih meja, še močnejša, ko se poveže z mrežo Slovencev po svetu, in pripravljena sooblikovati boljšo globalno prihodnost. Zaradi takih sprejemov tudi študentje, ki letos šele odhajajo na študij v tujino, pomislijo, da je mogoče tudi zanje prostor tukaj, doma,« je dejala in se predsedniku Pahorju zahvalila za desetletno podporo in da je verjel v njihovo poslanstvo.Na sprejemu sta nastopila pevka Ajda Stina Turek, ki je zaključila magistrski študij na Berklee College of Music v španski Valencii, in Vid Jamnik, ki je zaključil magistrski študija jazzovskega vibrafona na Manhattan School of Music v New Yorku.Foto: Daniel Novakovič/STA