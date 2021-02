Visoka pričakovanja predsednika Pahorja glede srečanja voditeljev parlamentarnih strank

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je za vabilo predsednikom parlamentarnih strank na srečanje o osredotočanju države na epidemijo, okrevanje in predsedovanje EU odločil v skladu z dolgo tradicijo sodelovanj parlamentarnih strank pri skupnem premagovanju kriz ali doseganju strateških ciljev države.

Predsednik ocenjuje, da je dal pobudo v pravem času. Z namero zanjo je slovensko javnost prvič seznanil konec oktobra lani, še podrobneje pa jo je pojasnil na slovesnosti ob 30. obletnici podpisa sporazuma parlamentarnih strank za podporo plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, pred koncem leta.

V zvezi s tem je vedno poudaril, da se v tridesetih letih različnih parlamentarnih srečanj, koordinacij ali dogovorov voditelji niso lotili zato, ker bi imeli o pomembnih vprašanjih podobna ali enaka stališča, temveč prav zato, ker so imeli zelo različna. V takih okoliščinah dobi dialog posebno težo in pomen.

V tem smislu je predsednik voditeljem poslal uradno vabilo za srečanje v času, ko poglabljanje političnih razhajanj slabo vpliva na premagovanje zdravstvene krize. Prav tako se mu zdi pomembno, da voditelji parlamentarnih strank skupno premislijo strateške usmeritve okrevanja po zdravstveni krizi in se dogovorijo za strateške poudarke slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Predsednik Pahor se pred predstavitvijo pobude za srečanje parlamentarnih strank konec oktobra in za uradno vabilo v ponedeljek, 1. februarja, ni predhodno posvetoval z nobenim predsednikom ali predsednico parlamentarne stranke.

Od devetih parlamentarnih strank jih je sedem vabilo sprejelo, dve pa sta vabilo zavrnili. Obe stališči sta legitimni, predsednik pa pripominja, da načelno zavračanje dialoga lahko vodi v izključevanje, za katero pa se zdi, da ga prav nihče ne pozdravlja.

Predsednik Pahor je danes, 2. februarja, že začel z dvostranskimi pogovori z voditelji strank glede priprav na srečanje. Glede datuma srečanja in predlogov, ki bodo na srečanju predstavljeni bo skušal v čim večji meri upoštevati nasvete in pričakovanja sogovornikov.

Čeprav dveh voditeljev od devetih parlamentarnih strank ne bo na srečanje, ima predsednik Pahor visoka pričakovanja. Prizadeval si bo, da bo to srečanje in morebitna naslednja prispevalo k večjemu soglašanju slovenske politike glede bistvenih državnih zadev, s tem pa tudi do strpnejšega in bolj vključujočega splošnega razpoloženja v javnosti, kar je pomembno tudi za uspeh ukrepanja v času zdravstvene krize in po njej.