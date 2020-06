Načrtovano srečanje ob 10. obletnici Brdo-Brijuni Process žal prestavljeno

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldne, po seznanitvi z najnovejšimi epidemiološkimi razmerami v državah članicah pobude Brdo-Brijuni Process, predsednike teh držav obvestil, da mora, žal, prestaviti za v ponedeljek, 29. junija 2020, načrtovano srečanje na Brdu pri Kranju.



Predsednik Pahor kot gostitelj srečanja v takih razmerah, kljub številnim predvidenim ukrepom, ne more zagotoviti pogojev, v katerih ne bi bilo tveganj za prenos okužb.



Udeležbo na srečanju so sicer potrdili vsi predsedniki držav članic pobude Brdo-Brijuni Process. Tudi zaradi takega interesa in potrebe po dialogu in sodelovanju predsednik Borut Pahor, pobudnik te iniciative, ki prav zdaj obeležuje deseto obletnico, upa, da bo izboljšanje epidemioloških razmer omogočilo čimprejšnje srečanje.