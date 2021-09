Predsednik Pahor v telefonskem pogovoru makedonskemu predsedniku Pendarovskemu izrazil sožalje ob požaru, ki je izbruhnil v bolnišnici za bolnike s covidom-19 v Tetovu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v telefonskem pogovoru predsedniku republike Severne Makedonije Stevu Pendarovskemu izrazil globoko sožalje in sočutje za vse žrtve in nastalo škodo ob včerajšnjem grozovitem požaru, ki je izbruhnil v bolnišnici za bolnike s covidom-19 v Tetovu.



Predsednik Pahor je v pogovoru dejal, da lahko Makedonci računajo na pomoč iz Slovenije, da lažje premostijo ta tragični dogodek, ki je prizadel bolnike v bolnišnici, zdravstveno osebje, njihove družine ter številne druge. Predsednik Pendarovski je predsednika Pahorja podrobneje seznanil s trenutnimi razmerami v bolnišnici v Tetovu in se zahvalil slovenskemu predsedniku za sočutje in za ponujeno pomoč.