Predsednik republike je ob 30-letnici delovanja Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije vročil Zahvalo





Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači sprejel predstavnike vodstva ter članice in člane Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki v letošnjem letu praznuje 30-letnico delovanja. Ob obletnici je predsednik republike društvu vročil Zahvalo za dragocen prispevek k ozaveščanju prebivalstva o pomenu zdravega načina življenja in preprečevanju bolezni srca in ožilja. Obenem se je predsednik Pahor zahvalil vsem društvom, ki s svojim delovanjem med ljudmi širijo znanje o tem, kako se je mogoče do neke mere izogniti boleznim. Posebej je izpostavil sporočilnost društva, ki ljudi navdihuje, da lahko sami storijo največ za ohranjanje zdravega načina življena.V imenu društva je Zahvalo prevzel primarij Matija Cevc, dolgoletni predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Primarij Cevc se je predsedniku republike zahvalil za izkazano čast in dejal, da s ponosom sprejemajo to Zahvalo, ki kaže, da na področju primarne preventive v društvu delujejo v pravo smer. Dr. Cevc se je zahvalil ustanoviteljem/pobudnikom društva, ki so z odločnostjo in vztrajnostjo razumeli, kako pomembna je preventiva, s katero bolezen lahko preprečimo in ne zgolj zdravimo. Udeležence slovesnosti je nagovoril tudi predsednik Združenja kardiologov Slovenije in strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana prof. dr. Zlatko Fras, ki že vrsto let sodeluje z društvom. Z besedami hvaležnosti je pospremil začetke delovanja društva in dejal, da je ključen ukrep proti bolezni prav njeno preprečevanje. Poudaril je, da je Slovenija med najbolj uspešnimi državami na področju srčnega zdravja.Foto: STA/Nebojša TejićFoto: STA/Nebojša Tejić