Dijaki na Prvi gimnaziji Maribor enotni, da Slovenija prihodnosti temelji na povezovanju, spoštovanju, razumevanju in enotnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Prvo gimnazijo Maribor, kjer je imel pogovor z dijaki.Z obiskom predsednik republike nadaljuje niz pogovorov z mladimi v luči obeleževanja 30. obletnice samostojnosti Slovenije in dogodkov, povezanih z nastankom samostojne države. V imenu dijakov je predsednika republike pozdravila Lana Kovačev, predsednica dijaške skupnosti Prve gimnazije Maribor, in dejala, da se bodo dijaki trudili aktivno sodelovati na vseh področjih življenja, saj si želijo svetlo prihodnost za vse.Predsednik Pahor je dejal, da lahko na osnovi zgodovinskih in osebnih izkušenj, znanj in presoj poskušamo ugotoviti, kaj si lahko obetamo v prihodnosti. Pomembno pa je, da si postavimo vprašanje: "Kaj si želimo, da bi bilo in kaj si želimo narediti?", saj se svet dramatično spreminja. Prisluhnil je mnenjem dijakov o prihodnosti Slovenije v političnem in gospodarskem pogledu, o podnebnih spremembah, multikulturni družbi, gospodarskem napredku in digitalizaciji.“Enotnost, ki je bila izražena na plebiscitu leta 1990, ni padla z neba. Pravljičnost osamosvojitve, te slovenske zgodbe o uspehu, je zgodba o nastanku te enotnosti. Kljub temu, da smo mislili različno, smo se pogovarjali, smo se spoštovali,« je dejal predsednik Pahor. Zanimalo ga je, ali sedaj, ko ugotavljamo, da se problemi zgoščujejo, kljub temu upajo na mir v prihodnosti. Mladi so bili v odgovorih enotni, da želijo živeti v miru in blagostanju. Prepričani so, da v kolikor se Slovenci povežemo, spoštujemo druge narode in se zavzamemo, da se zgodovina ne bo ponavljala, je trajen mir mogoč, da pa je edina rešitev v sodelovanju in povezovanju. Izpostavili so nekatere strahove, s katerimi se soočajo v svojih razmišljanjih o prihodnosti – polarizacija politike, ki deli narod; strah pred nečim novim in neznanim; neambicioznost slovenske politike pri oblikovanju strategije za soočenje s podnebnimi spremembami.»Trajnostni razvoj ni modna muha, je nujnost in postaja tudi poslovno privlačna in vzdržna,« je dejal predsednik Pahor, mladi pa so pritrdili, da si želijo okolju bolj prijazen svet. V nadaljevanju je predsednik poudaril, da slovenska podjetja ustvarjajo najbolj zahtevne tehnološke rešitve in da lahko v prihodnje pričakujemo rešitve, o katerih danes še ne moremo niti razmišljati. Zato je po njegovem mnenju Slovenija ustvarjena za ta tip družbenega, gospodarskega in ekološkega razvoja: »Vse je potrebno postaviti v kontekst in ta kontekst je trajnostni razvoj.« »Pred tridesetimi leti smo ustvarili demokracijo. Negujte zaupanje v demokratični red tudi takrat, ko bo to zaupanje na preizkušnji,« je pogovor zaključil predsednik republike.Predsednik republike je Prvo gimnazijo Maribor obiskal že aprila 2016, ko se je ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije z Lojzetom Peterletom, prvim predsednikom Vlade Republike Slovenije, in dijaki pogovarjal na temo "Nastajanje samostojne slovenske države".Prva gimnazija Maribor z obiskom predsednika republike uradno pričenja s praznovanji ob 170. obletnici svojega delovanja.Naslednji pogovor po predsednik republike vodil z dijaki Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica.Foto: Daniel Novakovič / STA