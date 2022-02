Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državna odlikovanja

Utemeljitve:

Bernerda Fink Inzko je prejela srebrni red za zasluge za zasluge za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost slovenski pesmi. Marko Fink je prejel srebrni red za zasluge za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost slovenski pesmi. Jože Trošt je prejel red za zasluge za življenjsko delo in izjemen pečat, ki ga je dal slovenski zborovski glasbi.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA