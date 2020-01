Predsednika republike Boruta Pahorja tudi letos obiskali koledniki

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v Predsedniški palači tradicionalno sprejel skupino kolednikov iz župnij Zagorje in Trnje ter predstavnike Misijonskega središča Slovenije. "Hvala za vašo odprto roko, mnogim bo to odprlo nebo,” se je predsedniku republike za vsakoletno pozornost in podporo kolednikom zahvalil Matjaž Križnar, ravnatelj Misijonskega središča. Dejal je, da skupina kolednikov prinaša v več kot tristopetdeset (350) slovenskih krajev sporočilo blagoslova, miru in pravice. V imenu slovenskih misijonarjev je predsedniku Pahorju poklonil lesen kipec - ženo z otrokom iz Madagaskarja in mu prenesel globoko zahvalo za vso podporo pri delu, ki ga opravljajo po vsem svetu.Predsednik Pahor je nagovoril mlade odposlance miru in solidarnosti. »Zbirate sredstva, da pomagate tistim, ki nimajo. Vaša dejanja so plemenita, kažejo na vaša odprta in dobra srca. Upam, da je to velik navdih za vse, ki spremljajo vaše poslanstvo,« je dejal predsednik Pahor. Dodal je, da je prav sporočilo miru pomembna misija kolednikov, ker si želimo, da bi se po mirni poti uredila vsa vprašanja, ki zadevajo odnose med narodi in državami. Poudaril je pomembno sodelovanje s slovenskimi misijonarji in spomnil na dobrodelno sodelovanje z monaškim knezom Albertom II v podporo delovanju misijonarja Pedra Opeke, slovenskega misijonarja na Madagaskarju, kjer ga je lani obiskal papež Frančišek. Nagovor ob današnjem sprejemu kolednikov je predsednik Pahor sklenil z željo, da poslanstvo kolednikov ne bi bilo vidno samo ob začetku leta, ampak, da bi plemenite vrednote, ki jih širijo, odzvanjale vse leto in v našo domovino prinašale mir in spokojnost. "Naj se novo leto začne z odprtim srcem, odprtega duha in z odprtimi rokami", je dejal predsednik republike.Letos mineva šestindvajset (26) let, odkar je Misijonsko središče Slovenije oživilo starodaven koledniški običaj na Slovenskem in ga združilo z dobrodelnimi projekti v duhu solidarnosti z otroki v deželah v razvoju. Koledniki želijo s tem običajem v Sloveniji ohranjati kulturo solidarnosti. Zbrana sredstva namenjajo predvsem projektom, ki dvigujejo kakovost življenja in izobraževanja mladih. V letošnji akciji zbirajo sredstva za reintegracijo brezdomnih otrok v Etiopiji, za gradnjo dveh osnovnih šol na Madagaskarju, za dozidavo in obnovo internatov v Mozambiku in Nigeriji, za opremo šol in tehnične delavnice v Braziliji in Kongu, za gradnjo večnamenske dvorane v Beninu ter za nakup aparata za ultrazvok v RuandiFoto: STA/Daniel Novakovič