Izjava predsednika republike ob današnji odločitvi voditeljev držav članic EU o podelitvi statusa kandidatke EU Bosni in Hercegovini

Izjava predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob današnji odločitvi voditeljev držav članic EU o podelitvi statusa kandidatke EU Bosni in Hercegovini:



»Danes sem presrečen. BiH je dobila status kandidatke za EU. Čestitam BiH in vsem njenim ljudem. To je šele začetek, a je končno začetek zgodbe z dobrim koncem. Ponosen sem, da je Slovenija dala ta predlog in vztrajala tudi tedaj, ko se je zdelo nemogoče. Za Zahodni Balkan se rojeva novo upanje.«



Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor



15. december 2022