Predsednik republike sprejel vodstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel delegacijo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije pod vodstvom njenega predsednika Marijana Križmana. Srečanja sta se udeležila tudi Julijana Žibert, članica predsedstva in predsednica ZZB NOB Ljubljana, ter Aljaž Verhovnik, generalni sekretar zveze.Predstavniki vodstva zveze so predsednika republike seznanili s predvidenimi počastitvami obletnic pomembnih dogodkov iz časa narodnoosvobodilnega boja in nekaterih stoletnic iz obdobja fašizma ter ga opozorili tudi na svojo mednarodno dejavnost v zvezi s tem. Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije dolgo in dobro sodeluje s sestrsko organizacijo ANPI iz Italije, s katero načrtuje nekaj skupnih spominskih dogodkov. Predsednik republike in predsednik ZZB NOB sta se strinjala, da odnosi s sosednjo Italijo omogočajo uspešno nadgradnjo dobrososedskega sodelovanja.Predsednik Pahor je potrdil, da se bo prireditev, na katere ga bodo povabili, tudi naprej z veseljem udeleževal. Vodstvo zveze je obvestil, da bo ob dnevu upora proti okupatorju, kot vsako leto, tudi letos pripravil počastitev 80. obletnice ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda ter jih povabil k sodelovanju.Ob tem sta se predsednik republike in predsednik ZZB NOB dotaknila tudi umika seznama književnih besedil za osnovnošolce, ki je vključeval tudi knjigo Dnevnik Ane Frank. Predsednik Pahor je ocenil, da Dnevnik Ane Frank predstavlja »zlati standard spoznavanja mladih s holokavstom« in bi moral imeti takšno mesto v učnih programih slovenskih šol. Če ga ni mogoče ponovno uvrstiti med obvezne bralne vsebine, predsednik Pahor naproša učitelje, da učencem knjigo čim večkrat priporočijo in se o njej v šoli pogovarjajo.Predsednik republike meni, da je naša civilizacijska in človeška dolžnost, da ohranjamo kulturo spominjanja. Ta nas lahko obvaruje pred ponovitvijo nečloveških grozot, ki so zaznamovale 20. stoletje. Tako je poudaril tudi ob letošnjem dnevu spomina na žrtve holokavsta.Foto: UPRS