Predsednik Pahor se je udeležil spominske slovesnosti ob 76. obletnici izgnanstva in begunstva ter 75. obletnici vrnitve v Komnu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil spominske slovesnosti ob 76. obletnici izgnanstva in begunstva ter 75. obletnici vrnitve, ki so jo pripravili Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945, Krajevna organizacija Komen in Občina Komen.Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik. Dejal je, da se danes z žalostjo v srcu spominjamo požiga Komna in okoliških vasi, ki so jih februarja 1944 požgali nemški okupatorji, in mu je sledil izgon 1050 vaščanov v Nemčijo. Z minuto molka se je poklonil tistim, ki se iz tujine niso vrnili in niso pokopani v domači zemlji.Predsednik Pahor je poudaril našo skupno moralno in politično dolžnost, da se zgodovinskih dogodkov spominjamo, da ne pozabimo: “Ohranjanje zgodovinskega spomina ni edini način, da se izognemo morebitnim ponovitvam, je pa eden izmed zelo pomembnih.“ Dejal je, da živimo poseben čas, ki je poln zgodovinskih opozoril o vračanju v preteklost in hkrati signalov upanja na lepšo prihodnost.“Z žalostjo spremljam zlorabo 10. februarja, dneva spomina na fojbe, in obžalujem, da visoki predstavniki italijanske države še vedno ne upoštevajo skupno ugotovljene zgodovinske resnice, ki jo je v končnem poročilu o slovensko-italijanskih odnosih med leti 1880 in 1956 pripravila mešana slovensko-italijanska zgodovinsko-kulturna komisija,” je dejal predsednik republike. Dejal je, da veliko upanja polaga v skupno obeležitev 100. obletnice požiga Narodnega doma v Trstu, ki se je bosta 13. julija udeležila z italijanskim predsednikom Mattarello: “Pričakujemo vrnitev Narodnega doma slovenskim zamejskim organizacijam. To bi moral biti velik dan, prelomen dan, ki se ga bomo vsi z veseljem spominjali.”Zato je predsednik Pahor prepričan, da nam ne preostane drugega, kot da poskušamo med nami, znotraj naše domovine, med slovenskim in italijanskim narodom in med vsemi evropskimi narodi poiskati tisto, kar nas povezuje. Samo to lahko ohrani Evropsko unijo, našo skupno domovino, in mir, varnost in blaginjo za naše otroke.“Na tej spominski slovesnosti smo se zbrali, ker nam ni vseeno. Ker nismo ravnodušni. Ker negujemo vrednote človekovega dostojanstva, solidarnosti in sožitja in smo zavezani trajnemu miru,” je dejal predsednik Pahor. Govor pa zaključil z mislijo iz Antigone: »Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu.«Pred spominsko slovesnostjo je predsednik republike položil venec k spomeniku padlim borcem v narodnoosvobodilni vojni 1941 – 1945 pred Kulturnim domom Komen.Foto: Daniel Novakovič / STA