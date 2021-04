Predsednik Pahor in predsednica Sakellaropoulou uradni obisk zaključila v Kopru

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se včeraj in danes na uradnem obisku v Republiki Sloveniji mudi grška predsednica Katerina Sakellaropoulou. Obisk predsednice Sakellaropoulou je prvi uradni državniški obisk po razglasitvi epidemije v Sloveniji in prvi obisk grške predsednice v tujini po njeni izvolitvi.Drugi dan uradnega obiska sta predsednika pričela v Kopru, spremljal ju je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.Ob spomeniku Ioannisa Kapodistriasa, utemeljitelja moderne Grčije, sta predsednika odkrila klop prijateljstva med državama. Kip je mestu Koper poklonila Helenska republika. Rod Ioannisa Kapodistriasa izhaja iz Kopra in ga zgodovina pozna kot utemeljitelja moderne Grčije in njenega prvega guvernerja, pa tudi kot udeleženca Ljubljanskega kongresa, katerega dvestoletnico obhajamo letos.Foto: Nebojša Tejić/STAVisoke goste je pozdravil župan Mestne občine Aleš Bržan in jim zaželel iskreno dobrodošlico v Kopru, mestu, ki je zgodovinsko povezano s prvim predsednikom neodvisne grške države, Ioannisom Kapodistriasom. “Evropska enotnost, vrednote povezovanja in enotnost med narodi, ki jih je zagovarjal Kapodistrias, so v teh časih na preizkušnji. A verjamem, da nam bo skupaj uspelo premagati tudi te izzive,” je dejal župan Bržan.Predsednica Sakellaropoulou je poudarila, da je bil Ioannis Kapodistrias izvoljen kot prvi grški guverner, ki se je boril za ustanovitev moderne grške države. Dejala je, da klop prijateljstva v Kopru predstavlja simbol dolgoročnega prijateljstva med obema država.Predsednik Pahor je spomnil, da je pred dvema letoma, ko se je mudil na uradnem obisku v Grčiji, v mestu Napflion odkril spominsko ploščo v čast Ioannisu Kapodistriasu. "Klopca prijateljstva pa bo še dodatno poudarila povezavo obeh narodov, obeh držav in skupno evropsko prihodnost,” je dejal predsednik Pahor in dodal, da je bil Kapodistrias tudi eden prvih glasnikov povezane Evrope, to so bile, po besedah predsednika Pahorja, njegove vizionarske sanje. “V tem smislu nas to mesto ne vabi le, da se spomnimo preteklosti, temveč nas nagovarja k naši odgovornosti za boljšo prihodnost,” je zaključil predsednik Pahor.Ob uradnih obiskih tujih šefov držav, ki jih gosti predsednik Pahor, se je na pobudo predsednika uveljavil poseben del programa, postavitev klopi prijateljstva. Gre za trajen spomin na srečanja s pomembnimi državniki, ki so obiskali Slovenijo in s tem prispevali h krepitvi dvostranskih odnosov med državama. V času od začetka mandata Pahorja je v več slovenskih krajih postavljenih 21 klopi prijateljstva.Predsednika sta si nato ogledala predstavitev šolskega projekta o Ioannisu Kapodistriasu ter se sprehodila skozi staro mesto jedro Kopra.Nato sta obiskala Luko Koper, ki zelo dobro sodeluje z grškimi ladjarji, in si ogledala lokacijo bodoče sončne elektrarne.Foto: Nebojša Tejić/STAUradni obisk sta predsednika zaključila z ogledom centra odličnosti za zelene tehnologije Innorenew, ki v Izoli gradi največjo leseno zgradbo v Sloveniji. Evropska komisija je v okviru pobude Novi evropski Bauhaus kot edinega predstavnika iz Slovenije vključila raziskovalni inštitut InnoRenew CoE, ki se posveča interdisciplinarnemu raziskovanju obnovljivih materialov in trajnostno grajenega okolja.Foto: Nebojša Tejić/STA