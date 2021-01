Predsednik republike sklical prvo sejo Častnega odbora za počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sklical prvo sejo Častnega odbora za počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe Republike Slovenije, ki mu predseduje. Zaradi epidemije covida-19 je seja potekala virtualno.Člani Častnega odbora so soglašali, da se moramo potruditi 30. obletnico razglasitve in obrambe naše države praznovati vsi, skupaj in povsod po naši domovini.Poleg obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe Republike Slovenije so v današnji razpravi člani Častnega odbora podčrtali tudi 30. obletnico prvih diplomatskih priznanj in sprejema ustave. Sogovorniki so opozorili na imenitno okoliščino, da bo vrhunec praznovanj ob 30. obletnici potekal na predvečer pričetka predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije.Foto: Daniel Novakovič/STA