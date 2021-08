Predsednik republike podpisal Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oz. namestnika predsednika KPK in Ukaz o razrešitvi namestnika predsednika KPK

Danes, 25. avgusta 2021, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni poziv predsednika Republike Slovenije za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika komisije za preprečevanje korupcije in Ukaz o razrešitvi namestnika predsednika komisije za preprečevanje korupcije.Hkrati z javnim pozivom za zbiranje kandidatur je predsednik republike pozval vse institucije, ki so po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije dolžne imenovati člane kandidacijske komisije, da to storijo v 15 dneh od poziva predsednika republike.