Predsednik Pahor na simpoziju o nadškofu dr. Alojziju Šuštarju: "Za vedno mi bo ostal navdih, tudi kot izjemno ljubezniva osebnost"

V nadaljevanju je celotno besedilo predgovora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja k znanstveni monografiji Nadškof Alojzij Šuštar: 100-letnica rojstva.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan udeležil simpozija ob 100. obletnici rojstva dr. Alojzija Šuštarja (1920-2007), nekdanjega ljubljanskega nadškofa in metropolita, na katerem so predstavili tudi znanstveno monografijo, ki je izšla ob obletnici. Simpozij in predstavitev knjige sta zaradi razmer potekala virtualno.Predsednik republike je častni pokrovitelj simpozija in je bil slavnostni govornik v delu "Nadškof Šuštar in samostojna država: 30 let plebiscita in osamosvojitvenih procesov". Ob predsedniku republike so v tem delu simpozija nastopili še izr. prof. dr. Anton Jamnik, dr. Rosvita Pesek, prof. dr. Dimitrij Rupel in Andrej Šter.Predsednik Pahor je avtor predgovora k znanstveni monografiji, ki sta jo uredila izr. prof. dr. Anton Jamnik in izr. prof. dr. Bojan Žalec."Za vedno mi bo ostal navdih, tudi kot izjemno ljubezniva osebnost. Tudi v času največjih in razdeljenih strasti je že s samim vstopom v prostor prinesel neko mirnost in razsodnost," je srečanja z nadškofom Šuštarjem opisal predsednik Pahor. Poudaril je, da je dr. Šuštar pred tridesetimi leti z zelo stvarnim pogledom v preteklost in prihodnost znal nagovoriti narod, da smo k pomiritvi in spravi pristopili skupaj. "V tem smislu kot predsednik republike izrekam hvaležnost dr. Alojziju Šuštarju ob njegovi stoletnici rojstva za vse, kar je dobrega naredil za našo družbo in našo državo. Za to mu bomo večno hvaležni," je slavnostni nagovor sklenil predsednik republike.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA