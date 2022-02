Enotno stališče Portugalske in Slovenije: Podpora diplomatskim prizadevanjem za mirno rešitev ukrajinske krize in ustrezna pozornost EU urejanju odnosov na Zahodnem Balkanu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika Portugalske republike dr. Marcela Rebela de Souse mudi na uradnem obisku na Portugalskem.Uradni obisk v Lizboni je slovenski predsednik začel s položitvijo venca h grobnici največjega portugalskega pesnika Luísa de Camoesa in ogledom ter predstavitvijo cerkve Santa Maria de Belém in samostana Mosteiro dos Jerónimos, kjer je bila leta 2007 podpisana Lizbonska pogodba. Protokolarnemu ceremonialu in prihodu s konjenico je sledil uradni sprejem z vojaškimi častmi pred predsedniško palačo Palácio Nacional de Belém, nato pa sta predsednik Pahor in predsednik de Sousa nadaljevala s pogovorom na štiri oči, sledili so plenarni pogovori med delegacijama Republike Slovenije in Portugalske republike pod vodstvom obeh predsednikov.Foto: Daniel Novakovič/STAV teh dneh Slovenija in Portugalska obeležujeta 30. obletnico diplomatskih odnosov. Uvodoma se je predsednik de Sousa spomnil svojega uradnega obiska v Sloveniji junija lani in se predsedniku za to zahvalil in dejal, da je počaščen, da ga lahko zdaj gosti kot prvega tujega državnika v Lizboni od začetka epidemije.Predsednik de Sousa je spomnil tudi na skupno izjavo, ki sta jo s predsednikom Pahorjem objavila na dan 30. obletnice, 3. 2. 2022, in v kateri sta izrazila prepričanje, da se bodo odnosi med državama še nadalje krepili v korist obeh držav in ljudi ter širše mednarodne skupnosti. V nadaljevanju sta predsednika spregovorila o aktualnih razmerah v Evropi in izrazila zavezanost evropski ideji.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednika sta se pogovarjala tudi o nekaterih ključnih mednarodnih izzivih, predvsem o razmerah na rusko – ukrajinski meji in na Zahodnem Balkanu. Glede napetosti na rusko – ukrajinski meji sta predsednika poudarila pomen konstruktivnega in vsebinskega dialoga. Soglašala sta, da je potrebno narediti vse za deeskalacijo napetosti in krepitev zaupanja. Ob tem je slovenski predsednik dejal, da Slovenija želi verjeti visokim predstavnikom Ruske federacije, da nima nobenih namenov napasti Ukrajino in da je treba pustiti priložnost dialogu in diplomaciji.Predsednik Pahor se je na novinarski konferenci, ki je sledila pogovorom, ponovno iskreno zahvalil za topel sprejem in odličen program obiska. Portugalcem je čestital za uspešno izpeljavo parlamentarnih volitev v tako zahtevnem času.V zvezi z Zahodnim Balkanom je predsednik Pahor ponovno poudaril, da gre za prvovrstno geopolitično in varnostno vprašanje. Dejal je, da se zavzema za bistveno hitrejši širitveni proces, saj je to ključno za mir in varnost sosednje regije Zahodnega Balkana.Predsednik Pahor in predsednik de Sousa sta v pogovoru precej pozornosti namenila bilateralnim odnosom. Ocenila sta, da so odnosi med državama zelo dobri, prijateljski in brez odprtih vprašanj. Spregovorila sta o možnostih nadaljnje krepitve dvostranskega sodelovanja, ki ga vidita predvsem na področjih zelenega in digitalnega prehoda, pa tudi v kulturi in znanosti.Predsednik Pahor se bo v nadaljevanju uradnega obiska srečal še s predsednikom Vlade Portugalske republike Antóniem Costo in s predsednikom Parlamenta Portugalske republike Eduardom Ferro Rodriguesom.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor bo v popoldanskih urah obiskal fundacijo Champalimaud.Po zgledu klopi prijateljstva, ki jih na pobudo predsednika republike Boruta Pahorja tuji državniki skupaj z njim postavijo v trajen spomin na srečanja ob uradnih obiskih v Sloveniji, bosta slovenski in portugalski predsednik pozno popoldne v Lizboni odkrila klop prijateljstva med Slovenijo in Portugalsko.Prvi dan uradnega obiska se bo sklenil s svečano večerjo, ki jo bo v čast predsedniku republike Slovenije priredil portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa.Drugi dan uradnega programa se bo začel z obiskom Univerze v Lizboni, kjer bo predsedniku republike Borutu Pahorju na posebni slovesnosti podeljen častni doktorat, sledil bo nastop predsednika Pahorja na Inštitutu za družbene in politične vede (ISCSP) in akademska razprava s študenti. Obisk se bo zaključil s svečanim kosilom v čast portugalskemu predsedniku de Sousi, katerega gostitelj bo predsednik Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STA