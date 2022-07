Predsednik Pahor: »Občina Rogaška Slatina na nek način simbolizira vse, kar je in kar želi biti Slovenija. Je lepa, urejena, razvita in ambiciozna«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil osrednje slovesnosti ob prazniku Občine Rogaška Slatina, na kateri je imel slavnostni nagovor.»Občina Rogaška Slatina na nek način simbolizira vse, kar je in kar želi biti Slovenija. Je lepa, urejena, razvita in ambiciozna,« je v slavnostnem nagovoru dejal predsednik republike ter občankam in občanom Rogaške Slatine čestital ob njihovem prazniku. Z navzočimi je delil svoje desetletne izkušnje, v katerih je opazil, da ljudje čutijo soodgovornost za razvoj svojih krajev in lokalne samouprave, ob tem pa je izrazil željo, da bi bilo tako tudi pri novem projektu ustanovitve pokrajin. V nadaljevanju slavnostnega nagovora je izpostavil pomen ambicioznosti pri razvoju občin v mestih in na podeželju, kar se danes kaže tudi v tem, da mladi znajo ustvarjati delovna mesta z visoko dodano vrednostjo tudi izven urbanih središč.Foto: Daniel Novakovič/STAV luči izzivov, s katerimi se danes soočajo država, Evropa in svet, je predsednik republike poudaril, da bo ključna naša sposobnost ohranjati in krepiti občutek, da pripadamo isti skupnosti, ne glede na razlike med nami. »Spričo zgodovinskih izkušenj vemo, da smo Slovenke in Slovenci zmožni skupnih naporov, ki vodijo do skupnih uspehov,« je dejal predsednik Pahor in posebej poudaril, da smo se sposobni soočiti z vsemi izzivi prihodnosti in jih rešiti, če jih bomo reševali kot zrela narodna skupnost, kar Slovenke in Slovenci tudi smo. Slavnostni nagovor je sklenil z željo, da bi kot narod še naprej držali skupaj, utrdili državljansko skupnost in jo povezali v širšo evropsko domovino ter našim otrokom zagotovili možnost, da razvijejo vse svoje talente in si ustvarijo življenje po svoji meri.Foto: Daniel Novakovič/STAZbrane je nagovoril tudi župan mag. Branko Kidrič, ki je predstavil raznolike dejavnosti in projekte v občini. V nagovoru se je v imenu občank in občanov zahvalil predsedniku republike za obisk in za vsa prizadevanja za povezovanje za dobro ljudi v Sloveniji in krepitev njenega ugleda v tujini. »Vemo, da ni preprosto, zato še toliko bolj cenimo vaše delo,« je dejal.Na slovesnosti so podelili občinsko plaketo in priznanja, naziv častne meščanke pa je prejela Danica Zorin Mijošek. Glasbeni program so pripravili nadarjeni mladi glasbeniki in pevci iz občine.Foto: Daniel Novakovič/STA